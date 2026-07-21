Patín: Múltiples campeonas albiverdes en el Regional Divisional C

Organizado por el club Adelante de Reconquista, en el transcurso de la última semana se llevó a cabo el Torneo Regional Divisional C, el cual fue organizado por la Federación de Patín de la Provincia de Santa Fe.
A continuación, repasamos los resultados que se lograron:
- Josefina Erba – Categoría C Segunda (13 años): Campeona Regional.
- Emma Sobrero – Categoría C Primera (13 años): Campeona Regional.
- Martina Ramón – Categoría C Tercera (Mayores): Campeona Regional.
- Nicolás Medina – Categoría C Primera (Mayores): Campeón Regional.
- Paloma Basso – Categoría C Primera (16 años): Campeona Regional.
- Delfina Kappes – Categoría C Segunda (Mayores): Subcampeona Regional.
- Morena Clausen – Categoría C Segunda (15 años): 8º puesto.
- Julieta Barra – Categoría C Segunda (14 años): 9º puesto.
- Martina Portianka – Categoría C Segunda (11 años): 9º puesto.
- Letizia Garrini – Categoría C Tercera (13 años): 11º puesto.