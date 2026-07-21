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Patín: Múltiples campeonas albiverdes en el Regional Divisional C

Por Redacción SH
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Organizado por el club Adelante de Reconquista, en el transcurso de la última semana se llevó a cabo el Torneo Regional Divisional C, el cual fue organizado por la Federación de Patín de la Provincia de Santa Fe.

A continuación, repasamos los resultados que se lograron:

  • Josefina Erba – Categoría C Segunda (13 años): Campeona Regional.
  • Emma Sobrero – Categoría C Primera (13 años): Campeona Regional.
  • Martina Ramón – Categoría C Tercera (Mayores): Campeona Regional.
  • Nicolás Medina – Categoría C Primera (Mayores): Campeón Regional.
  • Paloma Basso – Categoría C Primera (16 años): Campeona Regional.
  • Delfina Kappes – Categoría C Segunda (Mayores): Subcampeona Regional.
  • Morena Clausen – Categoría C Segunda (15 años): 8º puesto.
  • Julieta Barra – Categoría C Segunda (14 años): 9º puesto.
  • Martina Portianka – Categoría C Segunda (11 años): 9º puesto.
  • Letizia Garrini – Categoría C Tercera (13 años): 11º puesto.

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