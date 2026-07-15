LRF – F17: Unión buscará el campeonato este sábado

En la reunión semanal de la Liga Rafaelina de Fútbol, se confirmó cómo se disputará la 17ª y última Fecha del certamen liguista que tiene a Unión como protagonista.
El Bicho Verde, líder de la competencia, recibirá a Sportivo Libertad de Estación Clucellas el sábado a las 15.30 (14 en Reserva). Unión acumula 39 unidades y depende de sí mismo para campeonar ante su gente, puesto que su seguidor, Ben Hur tiene 38 puntos y visitará al Deportivo Aldao con la obligación de ganar y esperar un traspié albiverde.
A continuación, repasamos cómo será el cronograma:
Jueves
- Tiro Federal Moises Ville vs. Juventud Unida (19.30 h. Reserva y 21.00 h. Primera).
- 9 de Julio vs. Brown de San Vicente (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).
Viernes
- Peñarol vs. Sportivo Roca (20.30 h. Reserva y 22.00 h. Primera).
- Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).
- Sportivo Norte vs. Deportivo Tacural (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).
Sábado
- Deportivo Aldao vs. Ben Hur (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- Argentino Quilmes vs. Libertad de Sunchales (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- Atlético M. Juana vs. Independiente de Ataliva (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- Unión de Sunchales vs. Sp. Libertad Est. Clucellas (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- Deportivo Josefina vs. Argentino de Vila (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- Moreno de Lehmann vs. Argentino de Humberto (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- Deportivo Susana vs. Independiente San Cristóbal (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Bella Italia (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- La Hidráulica vs. Bochófilo Bochazo (14.30 h. Reserva y 16.00 h. Primera).
- Talleres M. Juana vs. Sportivo Santa Clara (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- San Martin de Angélica vs. Zenón Pereyra (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).
- La Trucha Fc vs. Defensores de Frontera (14 h. Reserva y 15.30 h. Primera).