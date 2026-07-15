LRF – F17: Unión buscará el campeonato este sábado

En la reunión semanal de la Liga Rafaelina de Fútbol, se confirmó cómo se disputará la 17ª y última Fecha del certamen liguista que tiene a Unión como protagonista.

El Bicho Verde, líder de la competencia, recibirá a Sportivo Libertad de Estación Clucellas el sábado a las 15.30 (14 en Reserva). Unión acumula 39 unidades y depende de sí mismo para campeonar ante su gente, puesto que su seguidor, Ben Hur tiene 38 puntos y visitará al Deportivo Aldao con la obligación de ganar y esperar un traspié albiverde.

A continuación, repasamos cómo será el cronograma:

Jueves

Tiro Federal Moises Ville vs. Juventud Unida (19.30 h. Reserva y 21.00 h. Primera).

9 de Julio vs. Brown de San Vicente (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).

Viernes

Peñarol vs. Sportivo Roca (20.30 h. Reserva y 22.00 h. Primera).

Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).

Sportivo Norte vs. Deportivo Tacural (20 h. Reserva y 21.30 h. Primera).

Sábado