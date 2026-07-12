A 10 años de Sunchales, Capital Nacional del Fútbol Infantil

Hace una década exactamente, nuestra ciudad lograba cerrar un importante capítulo que permitía un reconocimiento nacional a la Fiesta que ya había sido reconocida por la Secretaría de Turismo de la Nación pero que ahora recibía el espaldarazo nacional.

La Ley N° 27.255, publicada en 2016, declaró oficialmente a la ciudad de Sunchales, Departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe como la Capital Nacional del Fútbol Infantil. Así, el evento que nació en 1985, lograba un renombre nacional que ya nadie le quitaría.

El 8 de junio de ese mismo año había sido aprobada por el Congreso de la Nación y a su vez recibió la promulgación el siguiente 5 de julio, con esta publicación se cerraba el proceso administrativo que se iniciara años antes por parte del Senador Nacional Omar Perotti.