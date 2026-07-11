LRF – F16: Unión ganó en San Vicente y recuperó la punta

En el marco de la 16ª Fecha del Torneo que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, Unión cumplió con su parte en la visita a San Vicente, se impuso y así recuperó la punta de la tabla de posiciones, la cual de manera transitoria había sido nuevamente ocupada por Ben Hur de Rafaela.

El albiverde debió batallar bastante para imponerse por la mínima, logrando el desnivel a los 29 minutos del complemento por intermedio de Facundo Bertero.

De esta manera, Unión vuelve a instalarse en lo más alto de la tabla, cuando resta una sola Fecha para el desenlace.

Libertad cayó en el «Plácido Tita»

Por la misma 16º Fecha, Ferro consiguió un triunfazo en el estadio «Dr. Plácido Tita» de Libertad. El equipo rafaelino conducido por Hugo Togni se impuso 3-2 ante el Cañonero. Oscar Maldonado, Jonathan Vásquez y Franco Villalba anotaron los tantos para «El Bicho Colorado». Jair Triverio x2, los goles para el conjunto local que comenzó ganando y luego se imponía 2 a 1 antes de la remontada visitante.