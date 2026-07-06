ARB – F5: Gran victoria de Unión en San Cristóbal

En el marco de la disputa de la Quinta Fecha del Torneo Oficial de la Asociación Rafaelina de Básquet, Union derrotó como visitante a Racing de San Cristóbal por 72 a 65.

Fue un gran partido de los chicos, yendo de menor a mayor y ganándole a uno de los punteros. La Próxima Fecha el «Bicho Verde» jugará ante 9 de Julio de Rafaela.

Síntesis

Racing (65): Theiler 9, Cardozo 0, Caula 7, Bonini 9, Perez D. 8, Ballarini 6, Mackiewicz 18, Simonella 7, Perez A. 1.

D.T.: Carlos Dario Racca.

Unión (72): Ioo 4, Cipolatti 21, Zurvera 8, Borda Bossana 19, Baravalle 3, Gariboldi 11, Furrer 4, Bejarano 0, Spila G. 0, Spila N. 0. D.T.: Franco Tosello. A.T.: Tomás Lattanzi. P.F.: Octavio Montersino.

Parciales: 16/15, 22/21 (38/36) 15/18 (53/54), 12/18 (65/72).