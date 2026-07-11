Actividades diversas para las Vacaciones de Invierno

Desde la subsecretaría de Cultura Municipal se presentaron las diferentes propuestas que están organizadas de cara a lo que será la segunda semana de Vacaciones de Invierno. Las mismas serán totalmente gratuitas, contando con actividades recreativas, culturales y deportivas.

Todo se desarrollará entre el lunes y el viernes entrante, donde niños y niñas de 3 a 12 años, acompañados por un adulto, podrán participar de una variada programación que incluye talleres, espectáculos, recorridos históricos, actividades deportivas y una función especial de cine.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 13 – Casa de la Cultura – De 14 a 17

Talleres del Liceo Municipal.

Biblioteca abierta.

Lectura de cuentos.

Espacio de dibujo.

Martes 14 – Museo y Archivo Histórico «Basilio María Donato» – De 14 a 16

Recorrido para conocer la historia de la ciudad.

Miércoles 15 – Casa de la Cultura – De 15 a 16

Varieté de circo, títeres, acrobacias y danza.

Jueves 16 – Casa Steigleder – De 14 a 16

Actividades deportivas y recreativas.

Viernes 17 – Casa de la Cultura – Desde las 14