Reconocieron a deportistas locales por sus logros internacionales

(Por: Prensa Municipalidad) – El Intendente Pablo Pinotti reconoció a jóvenes deportistas de nuestra ciudad que han representado a Sunchales con excelencia en competencias internacionales. La distinción tuvo como objetivo poner en valor la dedicación, el compromiso y la constancia de quienes, con esfuerzo diario, alcanzan importantes logros deportivos y llevan el nombre de nuestra ciudad a escenarios de relevancia mundial.

Fueron reconocidas:

Paloma Audicio: por su participación en la Selección Argentina y por los destacados resultados obtenidos en el Mundial de Atletismo T21, desarrollado durante el mes de junio en Sofía, Bulgaria. La atleta logró la medalla de plata en Marcha 1500 metros, además de ubicarse en el 9° puesto del ranking mundial de 100 metros, 7° en 200 metros y alcanzar el 4° puesto mundial en posta mixta.

Francisca Canello: por integrar la Selección Argentina de Básquet Femenino U17. La deportista formó parte del equipo que en diciembre de 2025 se consagró campeón sudamericano en Asunción, Paraguay, obteniendo la clasificación al AmeriCup 2026. En dicho certamen, disputado recientemente en Irapuato, México, Argentina consiguió la medalla de bronce y la clasificación al Mundial U17 que se desarrollará en julio de 2027 en Chengdu, China.