El Municipio presenta: «Misión Aprender»

«Misión Aprender», es una propuesta gratuita y abierta del programa Sunchales Educa, la cual está destinada a acompañar a niñas y niños en sus trayectorias escolares durante el receso invernal.

La iniciativa se desarrollará del 13 al 17 de julio en el Liceo Municipal «Julio César Sartini», dirigida a estudiantes de 1º a 6º grado de todas las escuelas de la ciudad. Durante esos días, podrán realizar las tareas de vacaciones, reforzar contenidos y prepararse para el regreso a clases con el acompañamiento de docentes.

Los cupos son limitados y los interesados podrán inscribirse desde el siguiente vínculo.