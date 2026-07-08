Pinotti anticipó financiamiento provincial para ejecutar pavimento pendiente

(Por: Prensa Municipalidad) – El Intendente Pablo Pinotti, mantuvo una reunión de trabajo en la Casa de Gobierno de la provincia junto al secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo, con el ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastía. Durante el encuentro se avanzó en distintas gestiones vinculadas al desarrollo de la ciudad y especialmente, en una noticia muy esperada por numerosos vecinos.

En los próximos días quedará formalizado un esquema de financiamiento del Gobierno de la Provincia que permitirá concretar la pavimentación de las calles Balcarce, Oroño y Vélez Sarsfield, obras que nunca llegaron a ejecutarse por la gestión anterior. La actual administración municipal había definido desde el inicio de su gestión que estas intervenciones serían una prioridad, buscando los recursos necesarios para cumplir con ese compromiso.

La ejecución de estas obras representa mucho más que nuevos metros de pavimento. Significa reparar una situación que durante años generó frustración e incertidumbre en quienes confiaron en el Estado, realizaron el esfuerzo económico correspondiente y nunca recibieron la contraprestación comprometida.

«Sabemos lo que significó para muchos vecinos haber esperado tanto tiempo. Entendemos esa desilusión y por eso trabajamos desde el primer día para encontrar una solución. Nuestra responsabilidad es cumplir con la palabra y demostrar, con hechos, que el Estado puede recuperar la confianza de la gente», expresó Pinotti.

En este sentido, el mandatario recordó que la gestión ya logró resolver otras demandas históricas, como la puesta en marcha de los servicios en Sunchalote, y remarcó que el mismo criterio guía cada una de las decisiones del gobierno municipal: dar respuestas concretas a compromisos asumidos y mejorar la calidad de vida de los sunchalenses.

Finalmente, el intendente agradeció el permanente acompañamiento del Gobierno de la Provincia y del gobernador Maximiliano Pullaro, destacando el respaldo brindado para hacer realidad obras que la comunidad espera desde hace años.

«Queremos que los vecinos vuelvan a creer. Que vuelvan a confiar en que cuando el Estado asume un compromiso, ese compromiso se cumple. Ese es el rumbo que elegimos y sobre el que vamos a seguir trabajando: estar al lado de la gente, gestionar con responsabilidad y transformar esas gestiones en obras concretas para Sunchales», expresó el Intendente.