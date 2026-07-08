Running: Sunchalenses en «La Backyard La Perla del Oeste»

El pasado fin de semana se realizó el gran desafío de ultra distancia en Rafaela «La Backyard La Perla del Oeste», una exigente prueba de resistencia donde el objetivo es completar vueltas de 6,7 km, pudiendo extenderse por 6 horas, 12 horas o hasta que quede el «último corredor en pie».

Backyard La Perla del Oeste

Esta competencia de formato Backyard, que no tiene una hora exacta de finalización, se desarrolló en el Balneario Municipal de Rafaela.

Las reglas son simples pero brutales para la resistencia:

Distancia por vuelta: 6,7 kilómetros exactos.

Tiempo límite: 1 hora por vuelta. Si tardas más, quedas descalificado.

Modalidades: El desafío te permite medirte por 6 horas, 12 horas o participar en el formato principal, donde se repite el circuito hasta que solo un corredor logre mantenerse en pie.

Estuvieron presentes representantes del grupo de running La Liga Runn de Sunchales. en una muestra de gran esfuerzo, templanza y sacrificio, cumpliendo con sus objetivos llegando a la meta propuesta.

Participaron: