Running: Destacada participación en «Ataliva Corre»

Tal como venía anticipándose, en el día de ayer se desarrolló la carrera «Ataliva Corre», la cual contó con un muy buen número de participantes.

Las distancias de cinco y diez kilómetros fueron las elegidas por algunos de los sunchalenses, quienes se sumaron en representación de Fénix Running Team y lograron concluir con los siguientes resultados:



5 km

– Mauro Bertero: 2° puesto categoría general (tiempo: 18′, ritmo 3’36″/km).



10 km

– Nandi Hilbe: 3° puesto categoría general.

– Nandi Hilbe: 2° puesto categoría 30-39 años (tiempo 46’08», ritmo 4’56″/km).