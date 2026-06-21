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Running: Destacada participación en «Ataliva Corre»

Por Redacción SH
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Tal como venía anticipándose, en el día de ayer se desarrolló la carrera «Ataliva Corre», la cual contó con un muy buen número de participantes.

Las distancias de cinco y diez kilómetros fueron las elegidas por algunos de los sunchalenses, quienes se sumaron en representación de Fénix Running Team y lograron concluir con los siguientes resultados:


5 km
– Mauro Bertero: 2° puesto categoría general (tiempo: 18′, ritmo 3’36″/km).

10 km
– Nandi Hilbe: 3° puesto categoría general.
– Nandi Hilbe: 2° puesto categoría 30-39 años (tiempo 46’08», ritmo 4’56″/km).

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