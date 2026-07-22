Running: Presencia sunchalense en Castellanos

Tal como informamos días atrás, el pasado fin de semana se realizó la primera edición de la competencia de running prevista para cinco y diez kilómetros y desarrollada en las calles de Castellanos.

Aquí completamos el panorama de la participación sunchalense de dicho evento:

Damas 10k – 40/49 años

1º Patricia Guzmán (44) Garruning.

Damas 10k – 50/59

1º Marcela Werger (56) Walking Running Team.

Caballeros 10k – 60/69 años

3º Jorge Krapp (62) Gladiadores.

4º Jorge Gorgo (69).

Damas 5k – 40/49 años

6º Marcela Anriquez (44) Walking Running Team.

Damas 5k – 60/69 años

4º Alicia Mendoza (61) Walking Running Team.

Ticiano Benavídez corrió en Santiago del Estero

La sexta edición de «La ciudad corre», realizada en la capital de Santiago del Estero, tuvo al joven Ticiano Benavídez sumándose a los 10K, obteniendo el tercer puesto en su categoría.

«Este sueño fue posible gracias a Timeless Passion y Estuario Del Plata que se encargaron de todo para que la experiencia sea única e inolvidable. Aprovecho a agradecer también a mi profe Mariana Benítez del grupo de running Liga Run porque gracias a sus entrenamientos y al apoyo incondicional del grupo, es que pude cumplir con este objetivo de correr los 10K», publicó en sus redes sociales.