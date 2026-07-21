Vóley F: Libertad sigue ganando, ahora con Milena Margaría

La Primera División del Vóley Femenino de Libertad sigue avanzando a paso firme en las distintas competencias de las cuales toma parte.

Este fin de semana, no tuvo problemas para imponerse en el salón «Centenario» con mucha contundencia ante Atlético Sastre, por 3 sets a 0. Además, se trató de un partido especial, el cual contó con el destacado debut de Milena Margaría.

La punta sunchalense está entrenando actualmente con la Selección Nacional, en Buenos Aires de cara a los Juegos Odesur en los cuales se buscará pelear por una medalla. Una vez que culmine esta participación, la sunchalense se sumará nuevamente a su equipo en la A1 de España, una de las Ligas más competitivas del mundo.