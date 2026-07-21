ExpoArte en Casa de la Cultura

La Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de ExpoArte, una muestra que reúne los trabajos realizados por los alumnos de los talleres del Liceo Municipal de Pintura, Expresión Artística, Porcelana, Cerámica y Vitrofusión.

La exposición se desarrollará los días sábado 25 y domingo 26 de julio, de 15 a 18, en la Casa de la Cultura, ofreciendo un espacio para conocer y valorar la producción artística que se genera en cada uno de estos talleres.

Además, durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de intervenciones artísticas en vivo.