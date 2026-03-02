Interés general

Liceo Municipal: Abrieron las inscripciones

Por Redacción SH
Mediante una publicación en redes sociales, el Liceo Municipal «Julio César Sartini» informó que desde hoy y hasta el venidero 13 del corriente (de 8 a 19), están abiertas las inscripciones para sumarse a los diferentes Talleres que se ofrecen (debe acudirse con DNI).

Los mismos son:

  • Danzas Árabes.
  • Danzas Clásicas.
  • Danzas Folclóricas.
  • Danzas Afro.
  • Malambo.
  • Ritmos Latinos.
  • Ritmos Urbanos.
  • Heels.
  • Tango.
  • Batería.
  • Canto.
  • Teclado.
  • Guitarra.
  • Audioperceptiva.
  • Cerámica.
  • Expresión Artística.
  • Pintura.
  • Porcelana.
  • Vitrofusión.
  • Ajedrez.
  • Lengua de Señas.
  • Literario.

Talleres Barriales (sin especificar):

  • Arte en tus manos.
  • Costura.
  • Tejido.

También sucede lo mismo con la Escuela de Banda, donde se pueden integrar con los siguientes instrumentos:

  • Clarinete.
  • Trombón.
  • Trompeta.
  • Saxo.

