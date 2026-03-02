Liceo Municipal: Abrieron las inscripciones

Mediante una publicación en redes sociales, el Liceo Municipal «Julio César Sartini» informó que desde hoy y hasta el venidero 13 del corriente (de 8 a 19), están abiertas las inscripciones para sumarse a los diferentes Talleres que se ofrecen (debe acudirse con DNI).

Los mismos son:

Danzas Árabes.

Danzas Clásicas.

Danzas Folclóricas.

Danzas Afro.

Malambo.

Ritmos Latinos.

Ritmos Urbanos.

Heels.

Tango.

Batería.

Canto.

Teclado.

Guitarra.

Audioperceptiva.

Cerámica.

Expresión Artística.

Pintura.

Porcelana.

Vitrofusión.

Ajedrez.

Lengua de Señas.

Literario.

Talleres Barriales (sin especificar):

Arte en tus manos.

Costura.

Tejido.

También sucede lo mismo con la Escuela de Banda, donde se pueden integrar con los siguientes instrumentos: