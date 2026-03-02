Liceo Municipal: Abrieron las inscripciones

Mediante una publicación en redes sociales, el Liceo Municipal «Julio César Sartini» informó que desde hoy y hasta el venidero 13 del corriente (de 8 a 19), están abiertas las inscripciones para sumarse a los diferentes Talleres que se ofrecen (debe acudirse con DNI).
Los mismos son:
- Danzas Árabes.
- Danzas Clásicas.
- Danzas Folclóricas.
- Danzas Afro.
- Malambo.
- Ritmos Latinos.
- Ritmos Urbanos.
- Heels.
- Tango.
- Batería.
- Canto.
- Teclado.
- Guitarra.
- Audioperceptiva.
- Cerámica.
- Expresión Artística.
- Pintura.
- Porcelana.
- Vitrofusión.
- Ajedrez.
- Lengua de Señas.
- Literario.
Talleres Barriales (sin especificar):
- Arte en tus manos.
- Costura.
- Tejido.
También sucede lo mismo con la Escuela de Banda, donde se pueden integrar con los siguientes instrumentos:
- Clarinete.
- Trombón.
- Trompeta.
- Saxo.