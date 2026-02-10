Eempa: Inscripciones abiertas

Desde la Dirección de Educación de la Municipalidad se informó que ya están abiertas las inscripciones para la escuela de Enseñanza Media Para Adultos (Eempa) Nº 1139 «Alfonsina Storni», en calle Lisandro de la Torre y Tucumán.

De esta manera, quienes tengan sus estudios Secundarios incompletos y deseen culminarlos, pueden acercarse para poder así finalizar su trayectoria escolar.

Jardín Vespertino

Además, desde el Municipio se informó que se cuenta con el turno vespertino del Jardín Municipal Ugalde (19 a 22 horas) para niños de 45 días a 7 años. Se trata de un ambiente seguro para los niños, permitiendo así la posibilidad de estudiar en paralelo.