A 53 años del Liceo Municipal «Julio César Sartini»

Impulsado por don Julio César Sartini y su equipo de trabajo, la necesidad de contar con un espacio que se orientara hacia la cultura, imaginó el Liceo de Bellas Artes Municipal.

Con el paso del tiempo, fue mutando para ser Liceo Municipal, comenzando en un espacio del Centro de Cultura «Amigos del Arte» donde se ofrecían algunos Talleres, hasta tener su propio espacio en las ex cocheras Rotania. Esto posibilitó que se multiplicaran las opciones de espacios de capacitación y también la cantidad de alumnos concurrentes.

Hoy en día, el Liceo transita otros momentos, con la reformulación de Talleres, adaptándose a las necesidades de estos tiempos y como siempre, bajo la premisa inicial de «elevar el nivel cultural y artístico de la niñez y adolescencia sunchalense, teniendo como preocupación constante la formación de personas de amplios sentimientos artísticos y morales».