El básquet formativo masculino de Unión tuvo un gran inicio de temporada

(Por: Prensa Básquet Unión) – Los primeros meses de competencia del 2026 dejaron un balance altamente positivo para el Básquet Masculino Formativo de Unión. Entre marzo y mayo, nuestros equipos participaron de las competencias organizadas por la Asociación Rafaelina de Básquet (ARB) y de la Liga Federal Provincial Formativa, representando al club con compromiso, crecimiento deportivo y un fuerte sentido de pertenencia.

Resultados destacados en la ARB

U11 – Tercer Puesto Copa de Oro

Los más chicos tuvieron una gran fase regular que les permitió clasificar a la Copa de Oro, donde finalizaron en el tercer puesto, ubicándose entre los mejores equipos de la categoría.

U12 – Campeón Copa de Oro

La categoría tuvo una campaña extraordinaria. Unión finalizó primero e invicto en la fase regular, obteniendo el pase a la Copa de Oro como líder de la tabla. En las instancias decisivas superó a Atlético de Rafaela en semifinales y a 9 de Julio en la final para quedarse con el título.

U13 – Campeón Copa de Oro

Tras finalizar en el primer puesto de la fase regular, Unión volvió a demostrar su gran nivel en los playoffs. En semifinales superó a 9 de Julio y luego derrotó a Independiente en la final para consagrarse campeón de la categoría.

U14 – Campeón Copa de Oro

La categoría también culminó la fase regular en lo más alto de la tabla y ratificó su condición de candidato en la Copa de Oro. En semifinales venció a 9 de Julio y en la final superó a Ben Hur para quedarse con el campeonato.

U15 – Tercer Puesto Copa de Oro

La categoría logró clasificarse a la Copa de Oro y finalizó en el tercer puesto, completando una destacada actuación entre los mejores equipos del torneo.

U17 – Campeón Copa de Plata

U17 disputó la Copa de Plata y logró quedarse con el campeonato tras vencer a Racing LTC de San Cristóbal en semifinales y a Peñarol en la final.

Más chicos, más equipos, más básquet

Más allá de los resultados deportivos, uno de los aspectos más destacados de estos primeros meses del año fue el crecimiento sostenido del proyecto formativo.

Es importante destacar el trabajo que se viene realizando en las categorías de iniciación (U5, U7 y U9), donde cada vez más chicos dan sus primeros pasos en el básquet a través del juego, el aprendizaje y la formación de valores, consolidando la base sobre la que se construye el futuro de la disciplina.

En las categorías U12 y U13, Unión presentó dos equipos en competencia: Unión Verde y Unión Blanco, permitiendo que una mayor cantidad de chicos pudiera participar de los torneos oficiales, sumar minutos de juego y continuar desarrollando su formación deportiva.

Este crecimiento refleja el trabajo que se viene realizando desde hace varios años y el compromiso de profesores, familias, dirigentes y colaboradores para brindar cada vez más oportunidades a los jugadores del club.

Presencia provincial

Además de la competencia local, Unión participa de la Liga Federal Provincial Formativa con todas sus categorías, enfrentando a clubes de distintos puntos de Santa Fe y sumando una valiosa experiencia para el desarrollo deportivo de nuestros jugadores.

Mucho más que resultados

Los títulos obtenidos y las buenas actuaciones son motivo de orgullo para toda la familia verde y blanca. Sin embargo, el mayor logro continúa siendo el crecimiento constante de la disciplina, la formación de nuevos jugadores y la consolidación de un proyecto que sigue sumando chicos.

Los resultados obtenidos permiten mirar con optimismo el futuro inmediato, pero también confirman que el camino elegido es el correcto. El crecimiento de la disciplina, la participación de cada vez más jugadores y el compromiso de familias, profesores, dirigentes y colaboradores siguen siendo los pilares de un proyecto que no deja de avanzar.