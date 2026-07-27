ARV F – Sub18: Aurinegras, Campeonas del Torneo Apertura

El fin de semana se disputó la definición del Torneo Apertura de la Asociación Rafaelina de Vóley Femenina, con el Top 4 que dejó a las representantes de Libertad en lo más alto.

En primera instancia, por Semifinales vencieron a San Martín de Progreso, con parciales de: 26-24, 22-25 y 15-11.

Luego, en la definición se enfrentaron a Unión en el clásico sunchalense, dominando las acciones en todo momento y llevándose la victoria 2 a 0. Los parciales fueron 25-13 y 25-21 para redondear una jornada inolvidable y coronar un primer semestre ideal.