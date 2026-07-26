AMV – Final: Libertad se adelantó y quedó a un paso del título

En la que es una primera participación soñada en este certamen, el Plantel Superior de Vóley Femenino de Libertad se quedó con el primer punto de la Final del Torneo Apertura de la Asociación Morterense.

En Brinkmann, se impuso por un cómodo 3 a 0 a San Jorge, con parciales de 25-17, 25-8 y 25-20.

El resultado logrado no es casual sino que extiende el buen andar que el equipo mostró en todo momento puesto que fue el mejor de la Primera Fase y además no conoce la derrota en lo que va del año.

El próximo viernes 31 tendrá la chance de celebrar en casa ya que, en el salón «Centenario» se disputará el Segundo Punto de la eliminatoria y las chicas aurinegras están a una victoria de coronar un excelente semestre.