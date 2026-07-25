Mision Owen: Un Comodato que abre las puertas al sueño

En la última Sesión Ordinaria, el Concejo aprobó la cesión en comodato por 99 años de un terreno que actualmente es propiedad del Municipio y que, a futuro, albergará nada menos que el Museo que contendrá el Aermacchi recientemente recuperado y restaurado.

De esta forma se da un paso fundamental para todo lo que vendrá, ya que ahora se tendrá un terreno en el cual no solamente proyectar sino construir todo lo que se ha venido diagramando a través de «Misión Owen», mediante la cual se busca remalvinizar.

La intención siempre fue tener un espacio de exhibición permanente, aunque esto será solamente el inicio ya que la propuesta va mucho más allá con otro tipo de actividades que allí se desarrollarán. En este último tiempo, en medio del Mundial de Fútbol, el despliegue de la bandera con la leyenda «Las Malvinas son Argentinas», impulsó nuevamente el sentimiento patrio. Tener ahora este paso, genera mucho interés tanto a nivel regional como nacional.

En su argumentación, el concejal Juan Astor explicó que «Un contrato de comodato es, en realidad, una sesión de derechos personales, no se está transfiriendo la propiedad dominial del terreno, pero sí se hace con condiciones que, obviamente, quedan claras para las partes, y estaría bueno que queden ahora claro para la comunidad, y yo tomo esa responsabilidad. La duración de este contrato se establece en 99 años a partir de la firma del presente. Además, cabe aclarar que las 2 partes firmantes son 2 personas jurídicas, obviamente, una es el estado municipal, representado por el intendente, y la otra es asociación civil misión Owen, representada por su presidente, actualmente Paola Susana Crippa».

«Dice el contrato que la cesión es para erigir un edificio para promover la educación, promover la cultura nacional, la historia. Desarrollar la cuestión Malvinas, que yo voy a insistir, es mucho más que lo que pasó en 1982 en ese conflicto. Es un reclamo que tiene más de 150 años y que es legítimo, de acuerdo a las normas del derecho internacional. También hay temas geopolíticos de por medio. La geopolítica es lo que define justamente lo que estaba narrando al principio, la lucha de poderes e intereses entre los estados nación», agregó.