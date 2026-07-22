Concejo: Nueva sesión ordinaria

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona en la mañana del jueves 23 de julio, a partir de las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Peticiones y asuntos particulares

Tipo: Nota particular

Autoría: Santiago Dobler.

Asunto: Solicita información relativa a la previsión y ejecución de la partida presupuestaria Intereses por depósitos, contemplada en el Presupuesto General Ejercicio 2026.

Tipo: Nota particular

Autoría: Santiago Dobler.

Asunto: Solicita información respecto de la modalidad de emisión de las boletas correspondientes a las tasas municipales, para el trimestre julio – septiembre de 2026.

Orden del día

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Aprueba contrato de comodato entre la Municipalidad de Sunchales y la Asociación Civil Misión Owen.

Proyectos presentados

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Dispone modificaciones a los artículos Nº 6 y 13 de la Ordenanza N° 2989.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo la remisión del expediente administrativo correspondiente a la licitación pública Nº 4/2025.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Requiere del Departamento Ejecutivo un informe detallado de la nómina de personal contratado o prestadores de servicios, que perciban retribuciones bajo modalidades fiscales de monotributo o responsable inscripto.

Tipo: Declaración

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Adhesión: Brenda Torriri, Juan Astor, José Delmastro y Fernando Cattaneo.

Asunto: Declara de Interés Educativo la participación de Lucas Montini en la 58ª Olimpiada Internacional de Química, donde obtuvo la Medalla de Bronce.

Tipo: Declaración

Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino, Brenda Torriri, Juan Astor, José Delmastro y Sebastián Nicolau.

Asunto: Declara de Interés Social y Comunitario el 60° Aniversario de la fundación de la Asociación de Bomberos Voluntarios Sunchales.

Tipo: Declaración

Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino, Brenda Torriri, Juan Astor, José Delmastro y Sebastián Nicolau.

Asunto: Declara de Interés Cultural y Social la «Fiesta de la Buseca y el Budín de Pan», la que se desarrollará el próximo 16 de agosto instalaciones de la Sociedad Italina «Alfredo Capellini».

Tipo: Resolución

Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino, Brenda Torriri, Juan Astor, José Delmastro y Sebastián Nicolau.

Asunto: Dispone un aporte extraordinario para el año 2026 destinado, exclusivamente, al financiamiento de proyectos educativos presentados por Escuelas o Núcleos de Educación Secundaria Orientada y Escuelas de Educación Técnico Profesional, con asiento en el Distrito Sunchales.