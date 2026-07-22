Preocupación por atentado contra Sala de Velatorios

Mediante una publicación en redes sociales, en las últimas horas se conoció un inusual y preocupante suceso ocurrido en una Sala de Velatorios local.

Los responsables de la empresa «San Carlos», difundieron imágenes y un comunicado en el cual expresan su preocupación por lo que entienden, pudo ser un intento de incendio hacia sus instalaciones.

A continuación, repasamos lo publicado:

Con profundo dolor e indignación, nos dirigimos a las familias y vecinos de nuestra ciudad para repudiar un hecho vandálico ocurrido en las últimas horas dentro de nuestras instalaciones: un intento de incendio que, afortunadamente, no logró pasar a mayores.

Queremos recordar firmemente que una casa de sepelios es un lugar sagrado. Es el espacio de descanso y recogimiento donde todos, en algún momento, vamos a acudir para despedir a alguien en especial que ha partido. Por el respeto y el dolor que atraviesan las familias en sus momentos más difíciles, estas instalaciones son intocables y deben ser respetadas por todos.

Ante lo sucedido, queremos transmitir un mensaje claro a los responsables:

– Si se trata de una «broma de chicos»: Debemos advertirles que esto no es un juego. Es un delito grave que pudo haber terminado en una tragedia irreparable para nuestra comunidad.

– Si se trata de un acto premeditado: Ya estamos realizando la denuncia policial correspondiente por los daños ocasionados.

Para esclarecer este repudiable episodio, ya se están revisando las cámaras de seguridad como así también las de los vecinos. Llegaremos hasta las últimas consecuencias legales para identificar a los culpables y asegurar que un hecho de esta magnitud no vuelva a repetirse.