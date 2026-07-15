Boquete y robo a empresa agropecuaria

En las últimas horas se conoció un nuevo hecho de inseguridad en la ciudad. Se trata del robo que -boquete mediante- sufrió la empresa Tres Agro.

La misma, dedicada al rubro agropecuario, se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial 280S y fueron sus responsables quienes, al ingresar al sector de oficinas, se encontraron con un desorden generalizado. Luego pudieron establecer que los delincuentes habían ingresado tras realizar un boquete de unos 50 centímetros en una de las paredes laterales.

Entre el botín que se llevaron, trascendió una importante suma de dinero en efectivo y varios cheques cuyos montos no fueron especificados.