Sunchalense denunció estafa por compra virtual

(Por: Diario La Opinión) – Una sunchalense denunció ante la Policía haber resultado damnificada económicamente al intentar comprar un repuesto para un vehículo a través de un vendedor residente en la ciudad de Santa Fe.
Posterior a haber efectuado un par de transferencias por 290 mil pesos, quien se presentaba como vendedor dejó de responder y la bloqueó.
En una primera instancia la víctima transfirió 145 mil pesos desde una cuenta propiedad de un familiar a una de una entidad bancaria, y se le informó que debía abonar el resto para de esa manera recibir lo solicitado, en este caso a una cuenta de otro organismo bancario.
Concretada la operación se le informó que el repuesto le sería entregado en una hora, algo que definitivamente no se concretó.