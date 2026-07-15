Golf: Los Timboes y un nuevo Torneo Interno

Aprovechando el Feriado de la pasada semana, el club de Golf «Los Timboes» realizó un nuevo Torneo Interno. La jornada se disputó bajo la modalidad de Medal Play a 18 hoyos para caballeros y a 9 para damas.
Estos fueron los resultados:
Caballeros Hándicap Index 0 a 29.9
1º Oscar Galván (70).
2º Gustavo Gallardo (70).
3º Carlos Cipolatti (70).
Caballeros Hándicap Index 30 a 54
1º Rubén Volpato (67).
2º Daniel Dechiara (71).
3º Gabriel Pandolfi (74).
Damas única
1º Eliana Gasparotti (45).
2º Susana Fusta (47).