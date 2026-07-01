Golf: Los Timbores tuvieron su 4º Clasificatorio al Campeonato del Club

El fin de semana se realizó el Cuarto Clasificatorio del Campeonato del Club. La jornada contó con salidas programadas por la mañana y tarde, bajo el formato Medal Play a 18 hoyos para Caballeros y 9 para Damas.
Estos fueron los principales resultados:
Damas sin hándicap:
1º Julieta Maturana (50).
2º Evangelina Toldo (56).
3ª Daniela Paulón (69).
Caballeros sin hándicap:
1º Iván Ricciardino (84).
2º José Williner (91).
3º Ariel Magnarelli (92).
Damas con hándicap:
1º Julieta Maturana (36).
2º Evangelina Toldo (37).
3º Daniela Paulón (47).
Caballeros con hándicap:
1º Emanuel Torres (69).
2º Daniel Dechiara (70).
3º Baltazar Bolatti (71).
Damas – Invitadas:
1º Susana Fusta (39).
2º Eliana Gasparotti (40).
3º Paola Ciacci (47).
Caballeros – Invitados:
1º Jorge Ocampo (60).
2º José Funes (69).
3º Gustavo Gallardo (70).