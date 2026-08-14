Golf – Circuito de Invierno F4: Los Timboes tuvo actividad oficial

Cumpliendo con lo previsto en el Calendario, el pasado fin de semana se disputó la Cuarta Fecha del Circuito de Invierno que se desarrolla en Los Timboes Campo de Golf. En la ocasión fueron 18 hoyos bajo la modalidad de Medal Play, reuniendo a jugadores de la región.

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría Única (matriculados)

1° Jorge Goitre (67).

2° Oscar Perín (69).

3° Emanuel Torres (70).

3° Ricardo Cravero (70).

Long Drive H2: Ariel Magnarelli.

Mejor Approach H9: Walter Gallina.

Categoría Única (invitados)

1° Gustavo Gallardo (73).

2° Walter Torres (77).

3° Cristian Peralta (77).

Long Drive H2: Gustavo Gallardo.

Mejor Approach H9: Gustavo Gallardo.