Golf: Circuito de Invierno – F2

Cumpliendo con lo que estaba anunciado, el pasado fin de semana se realizó la Segunda Fecha del Circuito de Invierno, bajo la modalidad Cancha Par 3 a 18 hoyos.

Estos fueron los resultados registrados:

Categoría Única (matriculados)

1º Eduardo Bollati (47).

2º Rubén Volpato (53).

2º Marcelo Soldano (53).

3º Jorge Goitre (54).

Mejor Approach H2-H11: Emanuel Torres.

Mejor Approach H8-H17: Matías Rotanio.

Categoría Única (invitados)

1º Oscar Galván (54).

2º Gustavo Gallardo (57).

2º Walter Torres (57).

2º Lucas Fusta (57).

3º José Galván (60).

Mejor Approach H2-H11: Oscar Galván.

Mejor Approach H8-H17: Gustavo Gallardo.

Quinto Clasificatorio del campeonato del Club

Este sábado se disputará la Quinta Fecha clasificatoria para el Campeonato del Club.

La competencia se jugará en formato Medal Play a 18 hoyos para Caballeros y 9 hoyos para Damas. Habrá salidas programadas por la mañana y por la tarde.