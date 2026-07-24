Golf: Circuito de Invierno – F2

Cumpliendo con lo que estaba anunciado, el pasado fin de semana se realizó la Segunda Fecha del Circuito de Invierno, bajo la modalidad Cancha Par 3 a 18 hoyos.
Estos fueron los resultados registrados:
Categoría Única (matriculados)
1º Eduardo Bollati (47).
2º Rubén Volpato (53).
2º Marcelo Soldano (53).
3º Jorge Goitre (54).
Mejor Approach H2-H11: Emanuel Torres.
Mejor Approach H8-H17: Matías Rotanio.
Categoría Única (invitados)
1º Oscar Galván (54).
2º Gustavo Gallardo (57).
2º Walter Torres (57).
2º Lucas Fusta (57).
3º José Galván (60).
Mejor Approach H2-H11: Oscar Galván.
Mejor Approach H8-H17: Gustavo Gallardo.
Quinto Clasificatorio del campeonato del Club
Este sábado se disputará la Quinta Fecha clasificatoria para el Campeonato del Club.
La competencia se jugará en formato Medal Play a 18 hoyos para Caballeros y 9 hoyos para Damas. Habrá salidas programadas por la mañana y por la tarde.