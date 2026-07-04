Los Timboes Campo de Golf lanza el «Gran Torneo de Invierno»

Los Timboes Campo de Golf presenta el «Gran Torneo de Invierno», una nueva propuesta deportiva que reunirá a los golfistas de la región durante los meses de julio, agosto y septiembre.

La competencia se desarrollará a través de distintas fechas clasificatorias que se disputarán durante julio y agosto, otorgando puntos para acceder a la Gran Final, prevista para el mes de septiembre, donde los mejores clasificados definirán al campeón del certamen.

Además del atractivo deportivo, el torneo contará con importantes premios para los ganadores, entre los que se destacan bolsas Wilson, cajas de pelotas, paraguas, guantes de golf y muchos obsequios más.

La Primera Fecha se disputará este sábado, bajo la modalidad 18 hoyos en cancha estándar, con salidas simultáneas a las 13. La jornada también incluirá premios especiales para el Long Drive en las categorías Caballeros y Damas, además del reconocimiento al Mejor Approach.