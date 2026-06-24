Golf: Los Timboes y su torneo Banderita

El club de Golf Los Timboes organizó el pasado fin de semana su Torneo Banderita, destinado a socios de la entidad.

La jornada contó con salidas programadas, bajo el formato Medal Play a 18 hoyos para caballeros y 9 para damas, con los siguientes resultados:

Categoría Damas:

1º Susana Fusta (17).

2º Eliana Gasparotti (16).

3ª Mariel Bolatti (16).

1 Categoría Caballeros:

1ª Carlos Cipolatti (18).

2º Walter Gallina (18).

3ª Mario Fagiuoli (17).

2 Categoría Caballeros:

1º Matías Chiabrando (17).

2º Daniel Dechiara (17).

3º Jorge Goitre (17).