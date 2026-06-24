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Golf: Los Timboes y su torneo Banderita

Por Redacción SH
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El club de Golf Los Timboes organizó el pasado fin de semana su Torneo Banderita, destinado a socios de la entidad.

La jornada contó con salidas programadas, bajo el formato Medal Play a 18 hoyos para caballeros y 9 para damas, con los siguientes resultados:

Categoría Damas:
1º Susana Fusta (17).
2º Eliana Gasparotti (16).
3ª Mariel Bolatti (16).

1 Categoría Caballeros:
1ª Carlos Cipolatti (18).
2º Walter Gallina (18).
3ª Mario Fagiuoli (17).

2 Categoría Caballeros:
1º Matías Chiabrando (17).
2º Daniel Dechiara (17).
3º Jorge Goitre (17).

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