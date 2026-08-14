Ruta 34: Llevaron el reclamo de falta de obras a Senadores provinciales

Una reunión solicitando al Senado Provincial por parte de representantes de Adesu y para que Senadores Provinciales, puedan brindar alternativas de gestión y reclamo ante la preocupación por las condiciones de la traza y la falta de respuestas de la continuidad de la obra de autopista e inconcluso en el tramo Sunchales y la intersección de la ruta nacional 34 y provincial 13.

En la sala de reuniones de la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, el Presidente Provisional del Senado, Felipe Michlig, el Senador por el Departamento San Martín, Esteban Motta y el Senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, recibieron a representantes de la Asociación para el Desarrollo Económico de Sunchales (Adesu): su Presidenta, Gabriela Pasquero; la Vicepresidenta, María Eugenia Gamerro; el Tesorero, Juan Astor; y los miembros Mariela Besarez y Carlos Langoni. Durante el encuentro, los representantes de Adesu expusieron la problemática que atraviesa la Ruta Nacional Nº 34 y las dificultades que genera para quienes utilizan diariamente esta vía de comunicación nacional estratégica para el centro-oeste santafesino, haciendo especial hincapié en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial.

A partir de lo planteado, los senadores expresaron su preocupación por el estado de la Ruta Nacional Nº 34 y por la falta de respuestas de Vialidad Nacional ante los distintos planteos sobre la falta de finalización de la obra, tramo ruta 13 hasta la ciudad de Sunchales por lo que se solicitó una tarea urgente de señalización y reordenamiento como así también reparar el lugar existente. En este sentido, coincidieron en la importancia de continuar impulsando gestiones ante las autoridades nacionales para obtener respuestas concretas. Junto a los representantes de Adesu, analizaron distintas alternativas, vías de reclamo que permitan visibilizar la situación y avanzar en acciones vinculadas a la seguridad y las condiciones de circulación en esta vía estratégica para la región.

Al finalizar, el senador Calvo destacó la importancia de acompañar a Adesu y a los sectores productivos que vienen impulsando este reclamo, señalando: “Fue una reunión que consideramos altamente positiva, que fue a través de un pedido por escrito, realizado ante la falta de respuesta de Vialidad Nacional a pedidos que se habían hecho anteriormente, vinculados al reordenamiento vial, la correcta señalización y las tareas necesarias sobre esta vía de circulación, que actualmente se encuentra en ejecución de obras y genera grandes conflictos viales. En este sentido, continuamos acompañando el reclamo y sostenemos las gestiones necesarias para que esta problemática sea atendida y se puedan obtener respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales”.