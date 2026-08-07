Preocupa la seguridad rural regional

(Por: Prensa Alcides Calvo) – En las instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela, su Presidente, Leonardo Alassia, encabezó una reunión para abordar la problemática de los delitos rurales, especialmente los casos de abigeato registrados en distintos sectores de la región.

Del encuentro participó el Senador Provincial Alcides Calvo, acompañado por la Ing. Bárbara Chivallero, el Director Provincial de Lechería, Carlos Di Lorenzi; el Fiscal Regional de la 5ta Circunscripción, Carlos María Vottero; el Fiscal Adjunto, Damián Soria; el Director de Desarrollo Territorial Agropecuario y Coordinador de la Mesa de Seguridad Rural de la Provincia de Santa Fe, Dieter von Pannwitz; el Coordinador de Seguridad del Departamento Castellanos, Sebastián Rancaño; y el Coordinador territorial del Departamento Castellanos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Eduardo Cosentino, así como también, Presidentes Comunales y Autoridades de Municipios y Comunas del Departamento Castellanos.

Durante la reunión se analizó la situación que atraviesa actualmente los emprendimientos productivos y las familias que habitan en la ruralidad, articulando la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre las distintas instituciones y organismos, con el objetivo de fortalecer la prevención, mejorar la coordinación y avanzar en acciones concretas que permitan reducir este tipo de delitos en la zona rural.

Al respecto, Alcides Calvo destacó: “Participamos de esta convocatoria porque consideramos fundamental comenzar a defender de manera concreta a nuestros productores. Estamos dispuestos a exigir a las autoridades provinciales, principalmente a la Guardia Rural Los Pumas y a los distintos estamentos de la Justicia, que se brinden las respuestas y garantías necesarias para que estos delitos comiencen a disminuir, como ya ha ocurrido en otras localidades. En este sentido, se va a intensificar el trabajo conjunto entre productores, fuerzas de seguridad y la Justicia, buscando mejorar la prevención y avanzar en la identificación de quienes cometen estos delitos. Desde nuestro lugar, seguiremos acompañando y trabajando sobre las distintas problemáticas de la ruralidad, como lo hemos hecho con los caminos productivos, las cuestiones hídricas y el acceso a la energía eléctrica”.