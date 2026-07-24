La escuela «El Fortín» recibe una de las «Mil Aulas»

(Por: Prensa Alcides Calvo) – Con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura educativa en toda la Provincia de Santa Fe, se llevó a cabo la Firma de Convenios del Programa Provincial “1000 Aulas”, en un acto desarrollado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, encabezado por el Gobernador Maximiliano Pullaro y el Ministro de Educación, José Goity, contando con la presencia del Senador Provincial Alcides Calvo, autoridades provinciales, autoridades Legislativas, Intendentes y Presidentes Comunales de distintas localidades del Departamento Castellanos, entre ellos, Sergio Tivano de Santa Clara de Saguier, Jessica Montenegro de Presidente Roca, Maria del Carmen Heck de Colonia Cello, Jorge Perino de Susana y Pablo Pinotti de Sunchales.

En este marco, las escuelas pertenecientes al Departamento Castellanos firmaron sus convenios para avanzar con la construcción de nuevas aulas: la escuela de Educación Técnica N° 688 “José Pedroni” de Santa Clara de Saguier; la escuela de Educación Secundaria Orientada N° 703 “Dr. Rene Favaloro” de Presidente Roca; el Núcleo Rural de Educación Secundaria Orientada N° 3247 Paraje “El Fortín” de Sunchales; la escuela N° 406 “Simón de Iriondo” de Susana y la escuela N° 6190 “Dr Ángel Gallardo” de Colonia Cello.

Con la incorporación de estas cinco nuevas aulas, el Departamento Castellanos alcanza un total de 40 aulas en 21 localidades gestionadas por el Senador Alcides Calvo junto a cada Comuna, a través del Programa Provincial 1000 Aulas, con una inversión, del Gobierno provincial, superior a los $2.000 millones. Las localidades beneficiadas son: Tacural, Ramona, Zenón Pereyra, Estación Clucellas, Josefina, Maria Juana, Susana, Colonia Aldao, Clucellas, Angélica, Tacurales, Garibaldi, Ataliva, Virginia, Humberto Primo, Santa Clara de Saguier, Presidente Roca, Colonia Cello y las ciudades de Sunchales, Frontera y Rafaela.