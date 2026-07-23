Calle Güemes ya tiene nuevas luces led

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad dejó habilitada la nueva iluminación Led de calle Güemes, una de las arterias más transitadas de la ciudad. La obra comprendió la instalación de 42 nuevas columnas con sus respectivos artefactos Led, cubriendo un tramo de casi 1.200 metros, con una inversión aproximada de 37 millones de pesos.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal continúa consolidando el plan de modernización del alumbrado público, una política sostenida que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizar la seguridad y ampliar la cobertura de iluminación eficiente en distintos sectores de la ciudad.

El Intendente Pablo Pinotti destacó que esta obra forma parte de un programa que se fortalece a partir del acompañamiento de la Provincia y de una Contribución por Mejoras específica para iluminación, diseñada para que los recursos recaudados se reinviertan en nuevas intervenciones y permitan llegar progresivamente a más barrios.

Además, remarcó una decisión que distingue este esquema de trabajo: los vecinos realizan el aporte únicamente una vez que la obra está terminada y en funcionamiento, permitiéndoles comprobar previamente el resultado de la inversión y comenzar a disfrutar de sus beneficios antes de efectuar el pago correspondiente.

Desde el Municipio también se agradeció el compromiso de los vecinos que acompañan este programa, ya que su participación resulta fundamental para dar continuidad a nuevas obras de iluminación y seguir construyendo una ciudad más segura, moderna y preparada para el futuro.