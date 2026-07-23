LRF: La Sub15 jugará en Reconquista

El Seleccionado Sub15 de la Liga Rafaelina de Fútbol, que cuenta con representantes de Unión y Libertad, comenzará a disputar el próximo viernes en Reconquista la Fase Provincial del Torneo Nacional Sub15 de Selecciones de Ligas.

La Reconquístense será local y el representativo liguista estará disputando la zona Centro/Norte.

Los partidos de nuestra selección serán los siguientes:

Zona B:

– Liga Rafaelina vs. Liga Ceresina (viernes 24, 16.30 h. estadio Atl. Adelante).

– Liga Rafaelina vs. Liga Verense (sábado 25, 10.30 h. estadio Platense Porvenir).

– Liga Rafaelina vs. Liga Santafesina (sábado 25, 16.30 h. estadio Atl. Tigre).

En la nómina se encuentran: