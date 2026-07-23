Vialidad y otro paso hacia la nueva concesión de la Ruta 34

(Por: Prensa Vialidad Nacional) – Vialidad Nacional informó que, este miércoles, a través de la plataforma Contrat.Ar, se llevó a cabo la apertura del segundo sobre correspondiente a las ofertas económicas de la licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

En esta instancia se presentaron 21 oferentes y 48 ofertas. Cabe recordar que el pasado 22 de mayo se realizó la apertura del primer sobre, vinculado a los antecedentes y condiciones técnicas de las empresas.

La apertura de las ofertas económicas constituye un nuevo avance del proceso licitatorio y permitirá continuar con las instancias previstas hasta la adjudicación final.

Esta etapa incluye la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, destinados a su explotación, administración y mantenimiento, distribuidos en los Tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

Con este nuevo avance, la Red Federal de Concesiones continúa el proceso para incorporar más de 9.000 km de rutas nacionales estratégicas, por donde circula aproximadamente el 80 por ciento del tránsito del país.