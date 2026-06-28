Ruta 34: Un camión volcó y perdió parte de su carga

Nuevamente la traza de la Ruta Nacional Nº 34 fue noticia por un accidente vial, en este caso, involucrando a un camión con acoplado. Precisamente la segunda parte de esta formación -que transportaba insumos para la fabricación de colchones- fue la que terminó caída y desparramada a la altura del kilómetro 254.

El camión Ford con acoplado perdió la estabilidad y obligó a personal policial a trabajar en el lugar para retirar los elementos que permanecían en el sitio. Afortunadamente, a pesar de la magnitud del suceso, el chofer no sufrió lesiones, registrándose únicamente daños materiales.

Cabe recordar que ese tramo de la Ruta Nacional 34 había sido cerrado en reiteradas oportunidades para impedir el paso de vehículos debido al avance de las obras. Sin embargo, muchos conductores continuaban ingresando pese a las restricciones.