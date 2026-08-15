Dúo de Cámara en Amigos del Arte

La Asociación Civil Amigos del Arte organizó una noche única llena de sensibilidad, contrastes y profundidad expresiva. La propuesta tendrá lugar hoy sábado, desde la hora 20, pudiendo quienes se acerquen, disfrutar del talento de dos grandes músicos rafaelinos con una sólida trayectoria artística y académica.

El evento estará a cargo de los artistas rafaelinos Virginia Perotti (violonchelo) y José Ignacio Perren (piano).

El repertorio promete ser: Un viaje sonoro por obras de Schubert, Elgar, Bruch, Kol Nidrei, Rachmaninoff, Monti, Czardas. Un diálogo instrumental imperdible que combina el lirismo europeo con la intensidad latinoamericana.

Las entradas tienen un costo de 10 mil pesos y pueden reservarse a través del: 3493 436767.