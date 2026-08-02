A 86 años de la creación de Amigos del Arte

El Centro de Cultura Artística «Amigos del Arte» transitó diferentes etapas a lo largo de estas más de ocho décadas. Siempre con la intención de generar espacios culturales para una comunidad ávida de iniciativas, sus propuestas musicales, teatrales y de distinto tipo, fueron bien recibidas.

Tuvo una primera función en otro ámbito que el que actualmente ocupa. Sucede que las primeras reuniones culturales se realizaban en la Sociedad Italiana, teniendo también lugar en el propio domicilio particular del profesor Juan G. Bosch, el cual se situaba en Pellegrini 144, donde luego estaría el inmueble que actualmente ocupa.

Con el paso del tiempo, allá por el año 1945, se pudo adquirir el edificio de la esquina de calles Juan B. Justo y Carlos Pellegrini, concretándose esta iniciativa a partir del dinero que fuera prestado por algunos socios y una hipoteca que terminaría de saldarse un cuarto de siglo más tarde.