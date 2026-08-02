A 88 años de la escuela Nº 626 «Nicolás Avellaneda»

La escuela Nº 626 «Nicolás Avellaneda» reúne varias características particulares. Ya desde su emplazamiento es singular, toda vez que si bien se encuentra ubicada dentro del Distrito Rural Sunchales, está a metros de las fronteras administrativas de Colonia Hugentobler y Tacurales.

Erigida a 13 kilómetros del csaco urbano, sobre la Ruta Provincial 62S, además de estar en esta «triple frontera», tiene una estrecha relación con SanCor, no solamente al haber nacido en el año 1938, sino que también -como otras-, comenzó a funcionar en una vivienda particular sita en el campo de Juan Giraudo, allí donde se emplazó el edificio de la Cooperativa «La Uno», mientras en su domicilio se dictaban clases particulares para un grupo de niños.

El momento no fue casual sino que precisamente coincide con el apogeo de la láctea, el crecimiento era constante y el trabajo se multiplicaba, renovando las necesidades de una poblada zona rural.

Más adelante, la construcción del edificio fue gracias a la donación de un terreno por la familia Re. Cruzando la calle estaba el boliche, sobre el distrito de Colonia Hugenthobler, que disponía de un salón en calidad de préstamo donde paraban los docentes.