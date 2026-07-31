A 10 años de Libertad campeón del Clausura liguista

Luego de aquella consagración en el año 2010 donde el elenco aurinegro se quedaba con el Clausura, pasaron seis años para que pueda repetirse esta alegría, ahora en el Apertura liguista del año 2016.

En aquella oportunidad, el equipo Cañonero se impuso a 9 de Julio por 3 a 1, quedándose así de manera anticipada con el certamen de Primera División puesto que todavía restaba una fecha para su finalización.

De esta manera se cortaba una racha y un plantel sunchalense volvía a pisar fuerte en el certamen liguista.