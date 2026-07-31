¿Habrá que pagar peaje para ir a Rafaela?

El proceso de renovación de la concesión de la traza de la ruta Nº 34 va cumpliendo lentamente con diferentes pasos de cara al dictamen de qué empresa será la nueva responsable de sostener las acciones necesarias para cumplir con las responsabilidades.

La traza contempla un recorrido de 536 kilómetros que se extiende entre las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, abarcando desde Angélica hasta La Banda.

La firma Inmac SA, con base en Beccar, es una empresa de mediana escala orientada a obras viales, hidráulicas, mineras y de infraestructura para servicios petroleros y gasíferos.

Como se sabe, el sistema de concesión prevé la instalación de cabinas de peajes cada 97 kilómetros y las más cercanas a Rafaela estarán ubicadas entre Susana y Angélica; y a la altura de Palacios, unos 25 kms. al norte de Sunchales.

En el último tiempo se generó una importante polémica a partir de las novedades que se conocieron acerca del peaje de Ceres y de la pérdida de puestos de trabajo. Es por eso que el saber que cerca de nuestra ciudad se dispondría de cabinas, no necesariamente podría repercutir en el empleo de sunchalenses.

Al mismo tiempo, la otra de las casillas estaría pasando Rafaela, entre Susana y Angélica. Esto haría que para ir a Rafaela no cambie nada pero sí habría que abonar en caso de tener la autovía de la ruta 19 como objetivo y desde allí emprender el viaje a Santa Fe, Córdoba o Rosario.