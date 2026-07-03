Ruta Nº 34: Diez oferentes para hacerse cargo de la privatización

(Por: Diario Castellanos) – El proceso para definir quién tendrá a su cargo la concesión vial del tramo centro-norte de la Ruta Nacional 34 dio un paso clave en las últimas horas. Luego de un exhaustivo análisis de la documentación presentada por los interesados, diez oferentes superaron la etapa de evaluación técnica y quedaron habilitados para avanzar a la instancia económica de la licitación.

Se trata del proceso impulsado por el Gobierno nacional para intervenir el tramo centro-norte de la Ruta Nacional 34, un corredor estratégico para la producción y el transporte de cargas que se extiende a lo largo de 536,43 kilómetros, desde el empalme con la Ruta Nacional 19, en la provincia de Santa Fe, hasta el empalme con la Ruta Provincial 5, en La Banda, provincia de Santiago del Estero.

La instancia que acaba de concluir consistió en la evaluación técnica de todas las propuestas presentadas. Tras analizar aspectos administrativos, antecedentes, capacidad técnica y demás requisitos establecidos en los pliegos, la comisión evaluadora determinó cuáles de los oferentes cumplían con las condiciones necesarias para continuar en competencia.

Las empresas que continúan en carrera deberán presentar ahora sus propuestas económicas, un paso decisivo para que el Gobierno nacional defina cuál será la firma o unión transitoria que asumirá la explotación y ejecución de las obras previstas para este importante corredor vial.

Un proyecto clave para la Región Centro

La licitación forma parte del proceso para definir la empresa que tendrá a su cargo un amplio paquete de obras sobre uno de los corredores viales más importantes del país.

Como informó oportunamente y de manera exclusiva Diario Castellanos días atrás, el proyecto contempla la ejecución, finalización y mantenimiento de distintas intervenciones sobre la Ruta Nacional 34, incluyendo sectores donde se prevé completar la transformación en autopista y otros tramos donde se realizarán mejoras integrales de infraestructura, seguridad vial y transitabilidad.

El corredor constituye una vía fundamental para la conexión entre las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, además de ser utilizado diariamente por miles de vehículos particulares y un intenso tránsito de transporte de cargas vinculado a la producción agroindustrial.

Para ciudades del oeste santafesino, como Rafaela, Sunchales, Ceres y otros centros urbanos ubicados sobre la traza, el avance de estas obras representa un reclamo histórico debido a la necesidad de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en uno de los caminos con mayor circulación del país.

Los oferentes que continúan en carrera

Tras la evaluación técnica, los diez oferentes que fueron precalificados son:

IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U.

AFEMA S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido

Luciano Construcciones S.A.

CN Sapag S.A. – Víctor M. Contreras y Cía. S.A.

INMAC S.A. – Tecnoedil S.A. – Rowing S.A.

Rovial S.A. – Obring S.A. – Pitón S.A. – Edeca S.A.

Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A.

Creditech S.A.

CPC S.A.

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Con la aprobación técnica, todos ellos quedaron habilitados para participar en la próxima etapa del procedimiento licitatorio.

La próxima instancia

El siguiente paso será la apertura y evaluación de las ofertas económicas que presenten las empresas precalificadas.

A partir de ese análisis, el organismo licitante definirá cuál resulta la propuesta más conveniente para llevar adelante las obras previstas sobre el tramo centro-norte de la Ruta Nacional 34.

La expectativa es alta debido a la magnitud del proyecto, considerado uno de los más relevantes en materia de infraestructura vial para la región. Su concreción permitirá avanzar en la modernización de un corredor clave para la logística, el transporte y el desarrollo productivo del centro del país, además de dar continuidad a una demanda histórica de las comunidades asentadas a lo largo de la Ruta Nacional 34.