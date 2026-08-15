AMB Clausura – F3: Nuevo tropiezo de Libertad

El elenco aurinegro sumó anoche un nuevo traspié en lo que por ahora es un arranque negativo del Torneo Clausura de la Asociación Morterense que lleva disputadas Tres Fechas. Ayer fue derrota en «El Hogar de los Tigres», ante Unión de San Guillermo, por 74 a 61 y extendieron un su mal inicio (récord de 0-3).

Después de un arranque favorable (21-18) el equipo local se trabó ofensivamente en los dos períodos posteriores y el rival lo aprovechó para dar el zarpazo.

Los de San Guillermo hicieron todo el daño necesario para asegurarse el marcador con el 24 a 13 parcial del tercer episodio. Alejo Méndez comandó el ataque visitante con 18 unidades. Además, tomó 8 rebotes. Santiago Paira (19 puntos) y de Matías Reynoso (16) fueron los goleadores aurinegros en un inusual rendimiento, toda vez que el equipo demostró ser protagonista y dominador hasta hace unas semanas.

Síntesis:

Libertad (61): Peterlín 6, Paira 19, Reynoso 16, Armando 7 y Boscacci 1 (FI) M. Alemani 6, Fernández 0, L. Alemani 6, Fraire 0, Peralta 0 y Cesari 0. DT. Juan Krogslund.

Unión SG (74): Gerchen 14, Blangini 5, Mendez 18, Grilli 8 y Abba 9 (FI) Marrero 4, Viola 8, Poeta 5, Bertona 0 y Maretto 3. DT. Marcelo Miretti.

Parciales: 21-18, 29-30 y 42-54.