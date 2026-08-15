ARB Clausura – F9: Derrota de Unión ante un imparable Independiente

Independiente se mete de lleno en la pelea por el primer puesto. En la noche del viernes, en uno de los juegos que le dieron continuidad a la Novena Fecha del Pre Federal, el CAI derrotó como local a Unión de Sunchales por 71 a 65.

Los rafaelinos fueron de atrás hasta el último cuarto, donde lograron revertir el marcador para quedarse con la victoria. Los parciales fueron 18-22, 35-39 y 53-59.

Valentín Vásquez fue el goleador de la noche con 21 puntos, acompañado de Dante Beninca con 12. En el Bicho Verde, Juan Furrer sumó 19 unidades y Francisco Villa lo siguió con 13.

Para los de Walter Storani significa su sexta victoria de manera consecutiva y se mantienen en el tercer lugar, ahora un punto por detrás del propio Unión y a dos del líder Atlético de Rafaela.

La próxima Fecha, Independiente visitará a 9 de Julio y Unión volverá a Rafaela para medirse con Peñarol.

Síntesis

Independiente (71): Valentín Vásquez 21, Francisco Cantalejo 7, Agustín Canepa 5, Agustín Bertorello 9, Dante Beninca 12 (fi), Ignacio Schneider 0, Rafael Curti 2, Gianfranco Storani 0, Luca Tagliavini 2, Santiago Nocioni 5, Gino Scotto 8. DT: W. Storani.

Unión (65): Matías Borda Bossana 7, Pablo Jacquet 6, Pablo Ioo 7, Francisco Villa 13, Joaquín Gariboldi 6 (fi), Juan Ignacio Cipolatti 0, Nicolás Zurvera 7, Juan Furrer 19. DT: F. Tosello.

Parciales: 18-22 / 35-39 y 53-59.

Árbitros: Miguel Farías y Mario Buffa.