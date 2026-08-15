LRF Clausura – F4: Buena victoria aurinegra

En el marco de la Cuarta Fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, anoche, Libertad derrotó por 3 a 2 a Deportivo Josefina en un «Plácido Tita» que vio como los locales se quedaron con tres puntos después de mucho batallar.

Los goles aurinegros fueron marcados por Marcos Quiroga (10′), Braian Crespín (17′) y Juan Rivarosa (76′). El Cañonero siempre estuvo en ventaja (2 a 0 primero y luego 3 a 1) pero se topó con un rival que le presentó pelea hasta el final.

Este fue el tercer triunfo en cuatro presentaciones para alimentar el sueño de ser protagonista en este nuevo campeonato. En División Reserva fue empate 1 a 1. La semana próxima, por la Quinta Fecha, Libertad deberá visitar a Argentino de Vila.