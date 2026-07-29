Amigos del Arte homenajea a Cristina Grosso

Como parte del Ciclo de Reconocimientos que lleva adelante el Centro de Cultura Artística «Amigos del Arte», este fin de semana será el turno de Cristina Grosso.

Bajo la consigna: «Retorno de la mirada», se podrá conocer y reconocer parte del trabajo de esta exquisita artesana en vitrofusión que tiene nuestra ciudad.

Tal como lo anticipan, será «un reconocimiento a su dedicación, talento y trayectoria en el arte del vidrio fusionado».

Hace ocho años, desde SunchalesHoy hicimos una producción original con Cristina Grosso, artesana sunchalense especializada en vidrio. En esta parte, conocemos sobre su vida y la presentamos como artista.

Además, en nuestro canal de Youtube están disponibles los otros capítulos en donde repasamos diferentes técnicas que son aplicadas por esta destacada artesana sunchalense.