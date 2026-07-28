Lalcec organiza un nuevo Té Solidario

Lalcec Sunchales informó que ya se encuentran a la venta las entradas anticipadas para la nueva edición de su tradicional Té Desfile Solidario. Como es tradicional, este evento combina moda, entretenimiento y compromiso con una causa que año tras año convoca a la comunidad.

La propuesta se llevará a cabo el domingo 23 de agosto, a partir de las 16, en el club Deportivo Libertad. El valor de la tarjeta es de $30.000.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un desfile de moda con la participación de comercios locales, un show en vivo, un exquisito servicio de té con delicias para compartir, sorteos y distintas sorpresas preparadas para la ocasión.