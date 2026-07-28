ARV F: Las aurinegras gritaron campeón

El primer plantel de vóley femenino del club Deportivo Libertad está cerrando un primer semestre soñado: mientras disputa la Final de la Asociación Morterense, consolida su dominio en la Asociación Rafaelina de Vóley.

Las chicas mostraron todo su potencial en el Top 4 que se llevó a cabo en las instalaciones aurinegras.

En Semifinales superaron a Almagro de Rafaela por 3 a 0 con parciales de 25-15, 25-17 y 25-13. Por ende, avanzaron a la instancia decisiva.

Allí derrotaron a Atlético Sastre 3-0 con parciales de 25-7, 25-18 y 26-17, completando una enorme actuación y obteniendo un campeonato sumamente merecido.

La Reserva Masculina subió al podio

En el Top 4 del Torneo Apertura de la ARV, que se desarrolló en «El Palacio de los Deportes» de Unión, los aurinegros dijeron presentes con buenos resultados.

En Semifinales, quedaron realmente cerca del triunfo, aunque cayeron por 2 a 1 ante el «Bicho Verde». Por ende, más tarde disputaron el cotejo por el tercer puesto. Allí vencieron con autoridad 2 a 0 a 9 de Julio de Rafaela.